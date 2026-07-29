Улыбку Зеленского на похоронах Грэма объяснили

Панкратов: Улыбка Зеленского на похоронах Грэма — защитная маска, снявшая напряжение

В ходе траурной церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Вашингтоне в объективы камер попала короткая встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Во время разговора на лицах собеседников в какой-то момент появились улыбки, а Зеленский усмехнулся. Профайлер и политолог Руслан Панкратов прокомментировал поведение политика в разговоре с aif.ru.

Эксперт призвал не искать в данном эпизоде следы тайного сговора или судьбоносных договоренностей: невербальные сигналы и сам формат встречи указывают сугубо на протокольную и техническую коммуникацию.

«Улыбки в дипломатическом протоколе на похоронах такого уровня почти никогда не связаны с содержанием разговора — это защитная маска, снимающая напряжение при неизбежном физическом сближении с оппонентами по повестке. (...) Это обмен репликами уровня «надо созвониться», чисто технического момента», — объяснил Панкратов.

Ранее внезапная смерть сенатора Линдси Грэма, который скончался вскоре после поездки на Украину, начала обрастать различными слухами и конспирологическими теориями. Грэм был влиятельным республиканцем, сторонником жесткой внешней политики США и последовательно критиковал руководство России, призывая ужесточать санкционный режим против Москвы из-за конфликта на Украине.