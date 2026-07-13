«Слишком много знал?» Скоропостижная смерть сенатора Грэма после поездки на Украину обрастает слухами. Что о ней говорят

Сенатор Линдси Грэм умер из-за разрыва аорты

Внезапная смерть сенатора США Линдси Грэма (в России внесен в перечень террористов и экстремистов), который скончался вскоре после поездки на Украину, обрастает различными слухами и конспирологическими теориями. Грэм был влиятельным республиканцем, сторонником жесткой внешней политики США и последовательно критиковал руководство России, призывая ужесточать санкционный режим против Москвы из-за конфликта на Украине. Его смерть активно комментируют политики, активисты, журналисты и блогеры.

Что произошло с Грэмом

9 июля сенатору исполнился 71 год. Уже 10 июля он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и сделал несколько заявлений, в частности о согласовании Белым домом версии законопроекта о санкциях против России. Также политик осмотрел производство различных боевых беспилотников на подземном заводе, где его в том числе сфотографировали держащим в руках дрон-перехватчик P1-SUN.

Вечером 11 июля Грэм скоропостижно скончался в своем таунхаусе на Капитолийском холме в Вашингтоне. Как сообщили в офисе сенатора, он умер в результате «внезапной и кратковременной болезни». Позднее там уточнили, что по предварительной информации, причиной стало «расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания», то есть разрыв аорты.

Таблоид New York Post приводит некоторые детали ухода Грэма из жизни.

В тот вечер около 20:30 в его дом вызвали бригаду скорой помощи. Первый звонок в 911 сделал некий человек из Балтимора (город в штате Мэриленд, примерно в часе езды от Капитолия), который ехал к резиденции сенатора и сообщил, что кто-то в доме испытывает сильные боли в груди. Со слов звонившего, которые привела диспетчер, входная дверь не была заперта, но прибывшие на место сотрудники экстренных служб подтвердили, что она была заперта на засов, из-за чего персонал не смог сразу попасть в дом

Медики пытались стабилизировать состояние политика, но примерно через 25 минут после звонка стало известно, что у него остановилось сердце. Около 21:30 из дома вынесли тело и погрузили в машину скорой помощи, а затем увезли в больницу Университета Джорджа Вашингтона.

12 июля Грэм должен был появиться на телевидении. Ассистент сенатора сообщил, что у того не было никаких признаков плохого самочувствия.

Что о смерти Грэма сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Грэм за несколько часов до своей смерти позвонил ему, чтобы обсудить законопроект, призванный ужесточить порядок регистрации избирателей и проведения выборов. Со слов главы Белого дома, его однопартиец пожаловался на усталость и поделился впечатлениями от поездки на Украину, отметив, что она прошла отлично.

Он сказал, что устал Дональд Трамп о своем последнем разговоре с Линдси Грэмом

В ходе президентской кампании 2016 года Грэм резко критиковал выдвижение Трампа кандидатом от республиканцев, называя будущего президента расистом, ксенофобом и религиозным фанатиком, но после прихода миллиардера к власти стал его близким соратником и частым партнером по гольфу.

Рука «Моссада», «что-то страшное» на Украине и черная метка от Зеленского: конспирология о смерти Грэма

Ультраправая политическая активистка, популярный блогер Лора Лумер стала одной из первых известных персон, публично усомнившихся в официальной версии смерти Грэма. «Неужели Россия или Иран отравили сенатора США? Это необходимо расследовать», — написала Лумер спустя несколько часов после сообщения о кончине политика. По утверждению активистки, ее мнение разделяют несколько конгрессменов.

В качестве довода Лумер привела публикацию философа Александра Дугина, предположившего, что за смертью Грэма стоит Израиль. «Более правдоподобно, что это работа "Моссада", чтобы подтолкнуть Трампа к возобновлению полномасштабной войны с Ираном. Это явно означает — "ты следующий". Линдси Грэм был тенью Трампа, его темным "я"», — писал Дугин, чей пост набрал сотни тысяч просмотров. Лумер настаивает на том, что философ «призывает к убийству президента Трампа, при этом ложно обвиняя Израиль в смерти Грэма».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с произошедшим заявил, что потерял дорогого друга. А в российской Госдуме рассуждения Лумер посчитали «чисто пиар-ходом».

Линдси Грэм в Киеве, 10 июля 2026 года Фото: Reuters

В России также дают неоднозначные оценки этому событию. Например, политтехнолог Дмитрий Солонников в беседе со «Звездой» допустил, что в Киеве Грэму «могли сообщить что-то страшное». Политолог Василий Вакаров в разговоре с aif.ru заявил, что встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским, американский сенатор получил «своего рода черную метку».

Зеленский отмечал, что с февраля 2022 года Грэм посетил Украину не менее 10 раз. Между ними было не менее пяти подтвержденных встреч, но реальное число может быть больше, если учитывать возможные непубличные контакты, а также встречи, состоявшиеся до начала российской операции на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» также задался вопросами об обстоятельствах смерти Грэма.

Внезапно вернулся из Киева и сдох. Почему — я не знаю. Якобы сердечный приступ. Может, ему стало мало денег и он намекнул Зеленскому, что за его услуги надо больше? Либо слишком много знал? Потому что он, конечно, был глубоко вовлечен во все коррупционные схемы Владимир Соловьев

Что еще говорят о смерти Грэма

В американских консервативных кругах с сожалением комментируют кончину сенатора, но антивоенная аудитория встретила эту новость с радостью.

«Собирался помочиться на могилу Грэма, но когда я уволился из армии, то поклялся, что больше никогда и ни за чем не буду стоять в очереди», — написал Сет Харп, ветеран армии США и автор бестселлера о преступности в американских элитных войсках.

«Линдси Грэм мертв. Хорошего воскресенья!» — написал актер, звезда «Игры престолов» Лиам Каннингем, известный антивоенный активист, осуждающий Израиль за операцию в секторе Газа.

Грэм был одним из самых жестких сторонников Израиля и выступал против любого давления на Израиль из-за массированных бомбардировок Газы. Кроме того, он активно убеждал Трампа начать военную операцию против Ирана, которая вылилась в масштабный вооруженный конфликт, спровоцировавший кризис мировой торговли энергоносителями

«Жаль. Я хотел, чтобы он увидел цены на нефть в понедельник, прежде чем отправиться в ад», — написал профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.

В Кремле называли Грэма заядлым русофобом из-за его антироссийских заявлений и усилий по ужесточению санкций против Москвы. «Как показывает практика, русофобия смертельно опасна», — пишет канал пранкеров Вована и Лексуса, которые дважды разыгрывали Грэма. Один из пранков широко освещался американскими СМИ, так как комментарии сенатора противоречили его публичной риторике.

Помимо этого, в сети отпускают множество колких комментариев насчет сексуальной ориентации Грэма, который никогда не был женат и не имел детей. В своих мемуарах сенатор рассказывал, что у него были романтические отношения с несколькими девушками и он думал над тем, чтобы сделать предложение одной из них, но в итоге не женился из-за нехватки времени и просто невезения.