Умер американский сенатор Линдси Грэм, активно продвигавший антироссийские санкции. С Украины он вернулся за сутки до смерти

NBC: Причиной смерти сенатора Линдси Грэма мог быть сердечный приступ

В возрасте 71 года умер американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Вечером 11 июля (по времени США — прим. «Ленты.ру») сенатор Линдси Грэм скончался после непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора призывает всех помолиться за него и просит проявить уважение к ее частной жизни в этот непростой период», — говорилось в сообщении офиса Грэма.

Причиной смерти политика мог стать сердечный приступ — как сообщил телеканал NBC News, именно на вызов о таком случае в доме Грэма на Капитолийском холме откликнулись экстренные службы. Звонок в скорую помощь поступил около 20:30 по местному времени, примерно через 25 минут приехавшие медики сообщили, что проводится сердечно-легочная реанимация у мужчины с остановкой сердца. Спустя час после звонка соседи видели, как Грэма выносят из дома на носилках и погружают в машину скорой.

Сотрудник Грэма добавил, что у того перед смертью не было никаких признаков плохого самочувствия, и в воскресенье он должен был появиться в эфире программе NBC News.

Фото: Blake Sell / Reuters

Трамп и Зеленский отреагировали на смерть Грэма

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора. «Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер! Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать Линдси! Подробности и информация о церемонии последуют. Как печально!» — заявил глава Белого дома.

Президент Украины же Владимир Зеленский высказался, что «глубоко опечален новостью» «Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее», — подчеркнул украинский лидер. По его словам, Грэм десять раз посещал страну, украинское руководство поддерживало с ним постоянный диалог. «Америка и мир потеряли решительного лидера», — заключил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о потере дорогого друга. «Израиль потерял одного из своих самых преданных друзей. Америка потеряла великого патриота. Я потерял дорогого друга», — высказался он.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин же указал, что Грэм, судя по его политике, мало чего позитивного привнес в отношения между США и Российской Федерацией, и тональность, которую Грэм в последнее время выбрал, мешала нормальному развитию отношений двух стран. Но при этом российский сенатор подчеркнул, что кончина любого человека вызывает чувства соболезнования, сострадания, каким бы он с политической точки зрения ни был. «Мы все-таки остаемся добрыми и гуманными людьми», — напомнил Карасин.

Грэм вернулся с Украины за сутки до смерти

Из последней поездки в Киев он вернулся всего за сутки до смерти. Там он выступал перед журналистами в центре города и сфотографировался с перехватчиком ударных беспилотников P1-SUN в руках, посетив одну из производственных площадок вооружений.

В Киеве он же анонсировал новые «адские» санкции против России. Грэм пояснял, что вместе с другими сенаторами достиг соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законопроекта об антироссийских санкциях, нацеленных на страны, которые покупают российские газ и нефть. Продвигать его он хотел после возвращения с Украины.

Политик стремился признать Россию «спонсором терроризма»

В России Грэм был известен в основном резким антироссийским настроем, особенно после начала СВО, и ярой поддержкой Украины.

Так, вскоре после начала спецоперации он призывал «устранить» президента России Владимира Путина за счет давления на экономику РФ и прекращения закупок российской нефти, а также намекал на призыв к убийству российского лидера. «Есть ли в России свой Брут? Есть ли в российской армии более удачливый полковник Штауффенберг?» — писал он.

Позднее другими резонансными стали его слова об «убийстве русских» во время встречи с Зеленским. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил политик, комментируя оказание Вашингтоном военной помощи Киеву.

Также он хвалил Зеленского за вторжение ВСУ в Курскую область, назвав атаку «смелой и прекрасной», а также множество раз призывал принять в США законопроект, который определил бы Россию в качестве «государства — спонсора терроризма».

На фоне подобных заявлений в 2023 году Грэма в России объявили в розыск по уголовной статье, а в 2024 году внесли в список террористов и экстремистов. На новость о розыске он отреагировал словами, что «рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой Украины».

Грэм отслужил в армии 33 года и пытался стать президентом

Линдси Грэм уроженец города Сентрал в Южной Каролине, окончил юридический факультет местного университета, после чего начал военную карьеру, служа в Военно-воздушных силах в качестве юриста. Грэм прослужил в общей сложности 33 года в ВВС, резерве и Национальной гвардии ВВС Южной Каролины. Он вышел в отставку в 2015 году в звании полковника. Он участвовал в войнах в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.

Членом Палаты представителей он стал в 1995 году. В 2002 году он выиграл выборы в Сенат, был председателем бюджетного комитета Сената.

В 2016 году он безуспешно боролся за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.