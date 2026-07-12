Стало известно о визите Грэма на Украину перед смертью

Американский сенатор Линдси Грэм за несколько дней до смерти посетил Украину

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за несколько дней до своей смерти посетил Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 11 июля сенатор-республиканец от штата Южная Каролина умер в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев опечален сообщением о смерти Грэма. По его словам, политик десять раз посещал страну, украинское руководство поддерживало с ним постоянный диалог. Как отметил Зеленский, сенатор в последние недели работал над ужесточением санкций против России.