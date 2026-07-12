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12:11, 12 июля 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал смерть сенатора Линдси Грэма

Зеленский: На Украине глубоко опечалены новостью о смерти сенатора США Линдси Грэма
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

На Украине опечалены сообщением о смерти американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом написал президент страны Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.

«Глубоко опечалены новостью о смерти сенатора США Линдси Грэма. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, Грэм десять раз посещал страну, украинское руководство поддерживало с ним постоянный диалог. Как отметил Зеленский, сенатор в последние недели работал над ужесточением санкций против России. «Америка и мир потеряли решительного лидера», — заключил он.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него. Еще одной ее просьбой было проявление уважения к частной жизни в этот непростой период.

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