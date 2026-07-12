В США скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм

Скончался американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом говорится в его аккаунте в социальной сети X.

В заявлении, сделанном офисом Грэма, сказано, что политик умер вечером 11 июля. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.

Семья республиканца попросила всех помолиться за него. Еще одной ее просьбой было проявление уважения к частной жизни в этот непростой период.

Одно из последних заявлений Грэма было о том, что Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. В том числе он предполагает введение 500-процентных пошлин против ряда стран.