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09:24, 12 июля 2026Мир

Скончался американский сенатор Линдси Грэм

В США скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Скончался американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом говорится в его аккаунте в социальной сети X.

В заявлении, сделанном офисом Грэма, сказано, что политик умер вечером 11 июля. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.

Семья республиканца попросила всех помолиться за него. Еще одной ее просьбой было проявление уважения к частной жизни в этот непростой период.

Одно из последних заявлений Грэма было о том, что Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. В том числе он предполагает введение 500-процентных пошлин против ряда стран.

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