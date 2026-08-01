Москвичей предупредили о сильной жаре

В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности. Как сообщает ТАСС, о сильной жаре жителей столицы предупредили в российском Гидрометцентре.

«В субботу, 1 августа, и днем в воскресенье, 2 августа, в Москве ожидается сильная жара, оранжевый погодный уровень», — констатировал собеседник агентства.

Он уточнил, что в субботу воздух в городе может прогреться до плюс 30 градусов, а днем позже — до плюс 31 градуса. При этом оранжевый уровень будет действовать до 16:00 воскресенья по московскому времени.

Ранее в столичном метеобюро рассказали о погоде на выходных. Ее будет определять периферия антициклона.