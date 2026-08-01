Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: Температура воздуха до плюс 28 ожидается на выходных в Москве

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала москвичам о погоде на выходных. В беседе с РИА Новости она уточнила, что погоду на выходных в столице будет определять периферия антициклона.

По словам синоптика, в субботу, 1 августа, осадков в столице не будет, ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду. Минимальная температура воздуха в этот день в Москве ожидается плюс 13 — плюс 15 градусов, днем в городе — плюс 24 — плюс 26 градусов.

В воскресенье, 2 августа, продолжила она, пройдет кратковременный дождь во второй половине дня. Позднякова обратила внимание на то, что минимальная температура в столице в воскресенье ожидается до плюс 13 — плюс 15 градусов, дневная — плюс 26 — плюс 28 градусов.

Ранее москвичей призвали завершить купальный сезон. Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, аномальная жара не продлится дольше предстоящих выходных, уверена синоптик.