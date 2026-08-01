Россия нарастила поставки вооружений и техники

Поставки вооружений и техники с начала СВО увеличились в пять раз

Россия с начала специальной военной операции (СВО) нарастила поставки вооружений, а также военной и специальной техники в пять раз. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель министра обороны страны Александр Санчик.

«С начала СВО объемы поставок вооружений, военной и специальной техники увеличились в 5 раз, а средств поражения — в 12 раз. Следует отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск», — констатировал замглавы ведомства.

Санчик добавил, что уровень обеспечения воюющих подразделений благодаря этому достиг отметки в 97 процентов. При этом в состав Министерства обороны вошли три ремонтных завода. Это дало возможность сократить сроки восстановления техники до 15 процентов, а также снизить расходы на капитальный ремонт.

Ранее стало известно, что российские военные создают в зоне СВО подземные города. Таким образом они защищают запасы топлива от беспилотников Вооруженных сил Украины.