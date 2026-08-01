Стало известно о росте поставок российского газа в Европу

Россия нарастила экспорт газа в Европу на 3,4 процента

Россия нарастила экспорт газа в Европу на 3,4 процента за период с января по июль этого года. Об этом сообщает ТАСС.

«В июле экспорт российского газа в Европу по данному направлению вырос на 39 процентов по сравнению с июнем и снизился на 5 процентов по сравнению с июлем 2025 года — до 1,5 миллиарда кубометров», — отмечается в материале.

Уточняется, что речь идет о поставках по «Турецкому потоку», который идет из России в Турцию через Черное море. Предназначен он для снабжения энергетикой стран Южной Европы и Балкан. На сегодняшний момент это последний активный маршрут поставок газа в европейские страны.

27 июля «Газпром» сообщил, что обновил суточный рекорд поставок газа в КНР по «Силе Сибири». В компании уточнили, что исторический максимум был обновлен в третий раз с начала 2026 года, напомнив, что поставки идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.