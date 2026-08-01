Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:02, 1 августа 2026 (обновлено: 11:03, 1 августа 2026)Экономика

Стало известно о росте поставок российского газа в Европу

Россия нарастила экспорт газа в Европу на 3,4 процента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия нарастила экспорт газа в Европу на 3,4 процента за период с января по июль этого года. Об этом сообщает ТАСС.

«В июле экспорт российского газа в Европу по данному направлению вырос на 39 процентов по сравнению с июнем и снизился на 5 процентов по сравнению с июлем 2025 года — до 1,5 миллиарда кубометров», — отмечается в материале.

Уточняется, что речь идет о поставках по «Турецкому потоку», который идет из России в Турцию через Черное море. Предназначен он для снабжения энергетикой стран Южной Европы и Балкан. На сегодняшний момент это последний активный маршрут поставок газа в европейские страны.

27 июля «Газпром» сообщил, что обновил суточный рекорд поставок газа в КНР по «Силе Сибири». В компании уточнили, что исторический максимум был обновлен в третий раз с начала 2026 года, напомнив, что поставки идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Маск отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне. Чего хотел украинский лидер?
    В Таиланде местные жители призвали казнить расправившихся с россиянами преступников
    Атакованные Россией заводы в Киеве оказались стратегическими
    ВСУ перебросили элитную бригаду теробороны на границу с российским регионом
    Стало известно о росте поставок российского газа в Европу
    Раскрыта неожиданная причина отставки главы Минобороны Украины
    Врач предупредила о неожиданной опасности долгого грудного вскармливания
    Россиянин признался в желании вступить в ВСУ
    Россия сорвала поставку техники для ВСУ
    Невролог назвала появляющийся по утрам симптом проблем с сосудами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok