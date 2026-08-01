Маск отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне. Чего хотел украинский лидер?

The Atlantic: Илон Маск отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне

Глава SpaceX Илон Маск отказался встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время его поездки в США. Об этом написало издание The Atlantic.

Во время своего визита в США на этой неделе Зеленский попросил встретиться с Маском <…>, но миллиардер отказался The Atlantic

28 июля Зеленский встретился в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. Их переговоры прошли в закрытом формате без журналистов и продолжались около часа. Украинский президент также сообщил, что обсудил с главой Белого дома активизацию дипломатического процесса. Кроме того, он назвал встречу с американским лидером «хорошей».

Чего хотел Зеленский?

Зеленский во время переговоров за закрытыми дверями в Белом доме с президентом США обратился с просьбой к американскому предпринимателю Илону Маску.

По данным издания, Зеленский изложил Трампу план, который поможет его стране пережить еще одну зиму в конфликте с Россией. Чтобы этот план сработал, Трамп должен заручиться поддержкой Маска.

Трамп был уклончив, что поставило под сомнение будущее этого плана The Atlantic

Чиновники рассказали, что Зеленский попросил Трампа получить разрешение Маска на использование спутниковой сети связи Starlink для управления ударами беспилотников по территории России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США стремятся к миру на Украине, а не к вооружению Киева.

Также стало известно, что Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать Киеву 300 ракет Patriot к зиме. Украинский политик сослался на защиту объектов энергетической инфраструктуры, однако хозяин Белого дома пресек этот вопрос.

Захарова обратилась с предложением к Маску

24 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Илону Маску с предложением «отвести Старлинк», чтобы люди не погибали.

Она прокомментировала заявление бизнесмена о том, как его раздражают «изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах», которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска.

Хочется развить мысль и предложить отвести «Старлинк». Чтобы люди не умирали Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России. По его словам, это происходит путем поставок вооружений за счет Евросоюза, предоставления разведданных и использования системы Starlink.

