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12:43, 24 июля 2026 (обновлено: 12:47, 24 июля 2026)Мир

Захарова обратилась к Маску с предложением по Starlink

Захарова обратилась к Маску с предложением отвести Starlink, чтобы люди не умирали
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к американскому миллиардеру Илону Маску с предложением «отвести Starlink». Комментарий дипломата опубликован в Telegram.

Ранее Маск заявил, что его раздражают западные политики, требующие от России отвести войска. Он отметил, что Москва не пойдет на такой шаг.

«Хочется развить мысль и предложить отвести "Старлинк". Чтобы люди не умирали», — прокомментировала Захарова слова Маска.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России. По его словам, это происходит путем поставок вооружений за счет Евросоюза, предоставления разведданных и использования системы Starlink.

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