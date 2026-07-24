Захарова обратилась к Маску с предложением по Starlink

Захарова обратилась к Маску с предложением отвести Starlink, чтобы люди не умирали

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к американскому миллиардеру Илону Маску с предложением «отвести Starlink». Комментарий дипломата опубликован в Telegram.

Ранее Маск заявил, что его раздражают западные политики, требующие от России отвести войска. Он отметил, что Москва не пойдет на такой шаг.

«Хочется развить мысль и предложить отвести "Старлинк". Чтобы люди не умирали», — прокомментировала Захарова слова Маска.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России. По его словам, это происходит путем поставок вооружений за счет Евросоюза, предоставления разведданных и использования системы Starlink.