Лавров выступил с обвинением в адрес США

Лавров: США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России

США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных — система Starlink и многое другое — не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров сообщил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио состоится 23 июля в первой половине дня.

20 июля глава Госдепа подтвердил готовность встретиться с российским коллегой на саммите АСЕАН.