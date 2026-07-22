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12:28, 22 июля 2026 (обновлено: 12:39, 22 июля 2026)Мир

Лавров выступил с обвинением в адрес США

Лавров: США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Favila / Pool / Reuters

США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных — система Starlink и многое другое — не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров сообщил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио состоится 23 июля в первой половине дня.

20 июля глава Госдепа подтвердил готовность встретиться с российским коллегой на саммите АСЕАН.

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