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12:10, 22 июля 2026 (обновлено: 12:36, 22 июля 2026)Мир

Лавров раскрыл тему предстоящих переговоров с Рубио

Лавров подтвердил встречу с Рубио 23 июля и раскрыл тему предстоящих переговоров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eloisa Lopez / Pool / Reuters

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио состоится в четверг, 23 июля, в первой половине дня. Об этом сообщил глава российского дипведомства на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН, передает РИА Новости.

Министр также рассказал, что намерен поинтересоваться у Рубио о заявлении президента США Дональда Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине.

«Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», — сказал Лавров, отметив, что встреча будет «в любом случае полезна».

Ранее Марко Рубио заявил о готовности встретиться с Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН.

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