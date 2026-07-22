Лавров раскрыл тему предстоящих переговоров с Рубио

Лавров подтвердил встречу с Рубио 23 июля и раскрыл тему предстоящих переговоров

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио состоится в четверг, 23 июля, в первой половине дня. Об этом сообщил глава российского дипведомства на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН, передает РИА Новости.

Министр также рассказал, что намерен поинтересоваться у Рубио о заявлении президента США Дональда Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине.

«Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», — сказал Лавров, отметив, что встреча будет «в любом случае полезна».

Ранее Марко Рубио заявил о готовности встретиться с Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН.