Рубио подтвердил готовность встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

Госсекретарь США Марко Рубио готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН. Об этом пишет РИА Новости.
Рубио сказал журналистам, что не уверен в окончательном согласовании данной встречи.
«Но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно», — отметил политик.
Ранее Рубио заявил, что предстоящая поездка председателя КНР Си Цзиньпина в США по-прежнему планируется, несмотря на напряженность, возникшую после недавних заявлений президента Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы.