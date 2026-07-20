Рубио подтвердил готовность встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

Госсекретарь США Рубио заявил о готовности встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Госсекретарь США Марко Рубио готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН. Об этом пишет РИА Новости.

Рубио сказал журналистам, что не уверен в окончательном согласовании данной встречи.

«Но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно», — отметил политик.

Ранее Рубио заявил, что предстоящая поездка председателя КНР Си Цзиньпина в США по-прежнему планируется, несмотря на напряженность, возникшую после недавних заявлений президента Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы.

