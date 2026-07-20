Рубио раскрыл статус визита Си Цзиньпина в США после обвинений Трампа

Рубио: Мы ожидаем, что поездка Си Цзиньпина в США состоится в сентябре

Предстоящая поездка председателя КНР Си Цзиньпина в США по-прежнему планируется, несмотря на напряженность, возникшую после недавних заявлений президента Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Bloomberg.

«Мы ожидаем, что поездка состоится в сентябре. Они продолжают направлять свои команды для подготовки к ней. Я ничего другого не слышал», — сказал он.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзян подчеркнул, что обвинения американского лидера являются «чистым вымыслом и злонамеренной клеветой». По его словам, Пекин неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств.