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10:09, 20 июля 2026Мир

Рубио раскрыл статус визита Си Цзиньпина в США после обвинений Трампа

Рубио: Мы ожидаем, что поездка Си Цзиньпина в США состоится в сентябре
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Предстоящая поездка председателя КНР Си Цзиньпина в США по-прежнему планируется, несмотря на напряженность, возникшую после недавних заявлений президента Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Bloomberg.

«Мы ожидаем, что поездка состоится в сентябре. Они продолжают направлять свои команды для подготовки к ней. Я ничего другого не слышал», — сказал он.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзян подчеркнул, что обвинения американского лидера являются «чистым вымыслом и злонамеренной клеветой». По его словам, Пекин неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

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