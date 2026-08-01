Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 1 августа 2026 (обновлено: 09:18, 1 августа 2026)Бывший СССР

ВСУ атаковали автобус с мирными жителями

ВСУ атаковали автобус с мирными жителями в Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Балицкий Евгений / Max

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с 55 мирными жителями в Запорожской области — жертвой удара стал один человек и еще 12 пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Автобус ехал по дороге Веселое — Днепрорудное в районе села Малая Белозёрка. Люди возвращались домой после рабочей смены, когда транспорт попал под удар», — отмечается в сообщении.

Информацию о трагедии также подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он рассказал, что автобус вез работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой в город. Глава региона выразил соболезнования и подчеркнул, что это намеренная, циничная атака со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку нанести удар по Ростовской области. Как отметил губернатор Юрий Слюсарь, противник запустил по региону более 20 беспилотников. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Маск отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне. Чего хотел украинский лидер?
    ВСУ атаковали автобус с мирными жителями
    Названы главные риски для энергетики Украины
    Россиян предупредили об опасности бесплатных сетей Wi-Fi
    Два российских космонавта завершили свою работу. Что об этом известно?
    Инфантино отозвал свой план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу
    Российская фигуристка пожаловалась на работу в Китае
    В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки на Киев
    Силы ПВО за ночь сбили над Россией две сотни украинских дронов
    В России обнаружили неизвестный науке минерал дороже золота
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok