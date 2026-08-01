ВСУ атаковали автобус с мирными жителями в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с 55 мирными жителями в Запорожской области — жертвой удара стал один человек и еще 12 пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Автобус ехал по дороге Веселое — Днепрорудное в районе села Малая Белозёрка. Люди возвращались домой после рабочей смены, когда транспорт попал под удар», — отмечается в сообщении.

Информацию о трагедии также подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он рассказал, что автобус вез работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой в город. Глава региона выразил соболезнования и подчеркнул, что это намеренная, циничная атака со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку нанести удар по Ростовской области. Как отметил губернатор Юрий Слюсарь, противник запустил по региону более 20 беспилотников. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.