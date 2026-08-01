Офис Зеленского попросил возбудить уголовное дело против Лукашенко

Reuters: Офис Зеленского попросил возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко

Офис Владимира Зеленского обратился в офис генпрокурора Украины с просьбой рассмотреть возможность возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее оппозиционный "Форум демократических сил Беларуси" попросил Зеленского добиться привлечения Лукашенко к ответственности «за военные преступления и государственный террор».

Как отмечает агентство, Лукашенко с малой вероятностью предстанет перед украинским судом. Однако данные действия против него могут быть использованы оппозицией как аргумент для того, чтобы Запад оказывал на главу Беларуси давление.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) убедил президента Украины Владимира Зеленского значительно сократить количество забронированных от мобилизации.