Взрыв возле танкера прогремел у берегов Омана

UKMTO: Взрыв возле танкера прогремел у северного побережья Омана

Взрыв возле танкера прогремел к северо-востоку от города Хасаба у побережья Омана. Об этом пишет Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в своем аккаунте социальной сети X.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 21 км к северо-востоку от Хасаба, Оман. Капитан танкера сообщил, что видел сильный всплеск и взрыв в непосредственной близости от судна. На данный момент сообщений о повреждениях судна не поступало», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о поражении снарядом танкера у берегов Омана. По сообщениям, инцидент произошел в шести морских милях (примерно 11 километрах) от Омана. Неизвестный снаряд поразил судно в носовой части. При этом, по имеющимся данным, экипаж не пострадал, экологический ущерб не обнаружен, а танкер продолжил движение.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что судоходство через Ормузский пролив восстанавливается вопреки боевым действиям США и Ирана. По словам министра энергетики Соединенных Штатов Криса Райта, Вашингтон принял решение сопровождать часть нефтяных танкеров своими военными кораблями.