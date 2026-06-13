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15:26, 13 июня 2026Мир

Снаряд поразил танкер у берегов Омана

Танкер продолжил движение после поражения снарядом у берегов Омана
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Танкер оказался поражен снарядом у берегов Омана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO).

По сообщениям, инцидент произошел в шести морских милях (примерно 11 километрах) от Омана. Неизвестный снаряд поразил судно в носовой части. При этом, по имеющимся данным, экипаж не пострадал, экологический ущерб не обнаружен, а танкер продолжил движение.

«Танкер продолжает следовать в порт назначения», — говорится в заявлении.

Ранее в июне американские войска вывели из строя нефтяной танкер M/T Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе.

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