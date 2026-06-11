США вывели из строя танкер на Ближнем Востоке

CENTCOM: Американские войска вывели из строя нефтяной танкер в Оманском заливе

Американские войска вывели из строя нефтяной танкер M/T Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе. Об этом заявили в Центральном командовании США (CENTCOM) на странице в соцсети X.

«Американский самолет выпустил две ракеты Hellfire в машинное отделение судна после того, как экипаж неоднократно не выполнял указания американских войск», — говорится в сообщении.

Ранее индийский танкер подвергся атаке у берегов Омана, это мог быть ракетный удар США. В МИД Индии уточнили, из 24 членов экипажа, все из которых являются гражданами Индии, 21 человек на данный момент спасен, а еще три, как предполагается, числятся пропавшими без вести.