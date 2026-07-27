Раскрыт укравший чужого ребенка на детской площадке под видом родственника мужчина

В Москве задержан мужчина, пытавшийся украсть чужого ребенка с детской площадки

В Москве задержан мужчина, который под видом близкого родственника пытался похитить чужого восьмилетнего ребенка с детской площадки на юго-западе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным правоохранителей, все произошло на улице Панферова. Там фигурант 2001 года рождения подошел к восьмилетнему ребенку на детской площадке, представился ему его близким родственником и попытался увести. Его обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Уфе незнакомка пыталась похитить чужого ребенка из коляски и попала на видео.