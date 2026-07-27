Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 27 июля 2026 (обновлено: 19:40, 27 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыт укравший чужого ребенка на детской площадке под видом родственника мужчина

В Москве задержан мужчина, пытавшийся украсть чужого ребенка с детской площадки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве задержан мужчина, который под видом близкого родственника пытался похитить чужого восьмилетнего ребенка с детской площадки на юго-западе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным правоохранителей, все произошло на улице Панферова. Там фигурант 2001 года рождения подошел к восьмилетнему ребенку на детской площадке, представился ему его близким родственником и попытался увести. Его обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Уфе незнакомка пыталась похитить чужого ребенка из коляски и попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Растет число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Горожане жалуются на отсутствие сирен и запертые бомбоубежища
    Любителей долго сидеть в туалете предупредили о дефекационном обмороке
    Известный российский телеведущий пожаловался на проблемы с женщинами
    Братьев с Украины осудили в Нидерландах за торговлю людьми и детскую порнографию
    Главарь банды педофилов «Империя гусей» в российском городе объявлен в розыск
    Матч за третье место на ЧМ-2026 принес россиянину 41 миллион рублей
    В европейской стране лесной пожар поставил под угрозу военное производство
    Назван недорогой способ улучшить интернет дома
    Цены на газ в Европе упали
    Российский детский психолог изнасиловал двух мальчиков на приеме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok