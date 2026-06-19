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Силовые структуры
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16:52, 19 июня 2026Силовые структуры

В российском городе незнакомка похитила чужого ребенка из коляски и попала на видео

«112»: В Уфе незнакомка пыталась украсть чужого ребенка из коляски
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Уфе незнакомка пыталась похитить чужого ребенка из коляски и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах показано, как фигурантка преследует мать с двумя детьми.

По данным канала, все произошло в центре города. По словам матери ребенка, она шла со своими двумя дочерьми по улице, когда их стала преследовать женщина. Незнакомка пыталась выхватить коляску с ее младшей дочерью и утверждала, что это ее дети. Семье помог проходивший мимо мужчина. Он проводил мать с двумя детьми до их закрытого жилого комплекса. Оказалась, что у преследовавшей их женщины есть ключи, она также зашла во двор. Матери девочек удалось вызвать охрану. Она обратилась в полицию, но правоохранители заявили, что состава преступления нет, и передали информацию участковому.

Ранее сообщалось, что в Лисках Воронежской области похитили ребенка с пляжа и заперли его в квартире.

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