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09:57, 1 августа 2026 (обновлено: 09:58, 1 августа 2026)Путешествия

Латвия закрыла движение через единственный открытый на границе с Белоруссией КПП

Латвия закрыла движение через открытый пункт пропуска на границе с Белоруссией КПП
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Стало известно о прекращении автомобильного движения через единственный открытый пункт пропуска на границе Белоруссии с Латвией. Такое решение было принято Ригой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского Государственного таможенного комитета.

В тексте отмечается, что по ешению латвийской стороны с 23:00 31 июля движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска "Григоровщина" полностью прекращено и до сих пор не восстановлено. О других изменениях будет сообщено дополнительно.

Министерство внутренних дел Эстонии не обнаружило доказательств того, что торговля местами в пешеходной очереди на КПП в Нарве на границе с Россией связана с деятельностью организованных преступных групп.

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