Латвия закрыла движение через единственный открытый на границе с Белоруссией КПП

Латвия закрыла движение через открытый пункт пропуска на границе с Белоруссией КПП

Стало известно о прекращении автомобильного движения через единственный открытый пункт пропуска на границе Белоруссии с Латвией. Такое решение было принято Ригой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского Государственного таможенного комитета.

В тексте отмечается, что по ешению латвийской стороны с 23:00 31 июля движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска "Григоровщина" полностью прекращено и до сих пор не восстановлено. О других изменениях будет сообщено дополнительно.

Министерство внутренних дел Эстонии не обнаружило доказательств того, что торговля местами в пешеходной очереди на КПП в Нарве на границе с Россией связана с деятельностью организованных преступных групп.

