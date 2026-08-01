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10:56, 1 августа 2026Забота о себе

Врач предупредила о неожиданной опасности долгого грудного вскармливания

Стоматолог Беляева: Длительная лактация ведет к патологиям прикуса
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: evso / Shutterstock / Fotodom  

Длительное грудное вскармливание может привести к проблемам с прикусом у детей, рассказала стоматолог Мария Беляева. О неожиданной опасности она предупредила россиянок в беседе с Telegram-каналом Baza.

Как сообщили изданию детские ортодонты, у 90 процентов их пациентов есть патологии прикуса, в частности, уверены врачи, из-за слишком долгой лактации. Беляева объяснила, что из‑за продолжительного сосания груди или бутылочки челюсти не получают нужной нагрузки и развиваются неправильно.

Кроме того, пишет Baza со ссылкой на не названных гинекологов, длительная лактация может повышать вероятность рака груди и приводит к вымыванию кальция из костей. Авторы публикации отмечают, что тренд на длительное грудное вскармливание распространился среди молодых матерей около полутора лет назад.

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Тренд на долгую лактацию стал популярным примерно 1,5 года назад и до сих пор вызывает большие споры.
Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков предупредил, что зубная боль может оказаться симптомом сердечного приступа. По его словам, такой нетипичный симптом возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.

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