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11:59, 1 августа 2026 (обновлено: 12:08, 1 августа 2026)Путешествия

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: Аэропорты Котласа, Великого Устюга и Сыктывкара ввели ограничения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dushlik / Shutterstock / Fotodom  

В аэропортах Котласа, Великого Устюга и Сыктывкара ввели ограничения. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

В сообщении уточняется, что запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах носит временный характер. В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 31 июля, задержки рейсов достигли 16 часов в аэропорту Сочи. Такое отставание от расписания вызвал план «Ковер», который вводился в аэропорту вторую ночь подряд.

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