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12:45, 1 августа 2026 (обновлено: 13:10, 1 августа 2026)Мир

В ХАМАС назвали условия разоружения

ХАМАС начнет разоружение в случае прекращения боевых действий и атак Израиля
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

ХАМАС начнет разоружение в случае прекращения боевых действий и атак со стороны Израиля. Такие условия представители палестинского движения назвали в интервью РИА Новости.

«Прекращение военных действий и израильских атак является основным условием перехода к этапу реализации, включая составление согласованных графиков и определение механизмов выполнения соглашения», — отметили в организации.

Представители движения напомнили, что план по урегулированию ситуации в секторе Газа является комплексным и подразумевает одновременное выполнение нескольких пунктов. В частности, помимо прекращения боевых действий и вывода израильских сил из анклава, должны быть запущены программы его восстановления и начаться поставки гуманитарной помощи.

Ранее Совет мира, созданный президентом США Дональдом Трампом, опубликовал развернутый план завершения конфликта в секторе Газа. Документ предусматривает поэтапное разоружение палестинских фракций, передачу управления Национальному комитету по управлению Газой и вывод израильских войск.

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