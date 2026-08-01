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13:25, 1 августа 2026 (обновлено: 13:45, 1 августа 2026)Россия

Армия России взяла под контроль Любицкое в Запорожской области

Армия России освободила Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России взяла под контроль село Любицкое в Запорожской области, а также установила контроль над поселком Ольговка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

«Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

На этом фоне Владимир Зеленский пожаловался на невозможность сбивать ракеты над страной. По его словам, силы противовоздушной обороны Киева сбили только одну цель.

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