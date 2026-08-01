Армия России освободила Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области

Армия России взяла под контроль село Любицкое в Запорожской области, а также установила контроль над поселком Ольговка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

«Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

На этом фоне Владимир Зеленский пожаловался на невозможность сбивать ракеты над страной. По его словам, силы противовоздушной обороны Киева сбили только одну цель.