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14:21, 1 августа 2026 (обновлено: 14:33, 1 августа 2026)Мир

В Финляндии испугались планов на конфликт с Россией

Туртиайнен: Финнов готовят к конфликту с Россией с помощью пропаганды
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Финнов готовят к конфликту с Россией с помощью пропаганды и кампании запугивания в средствах массовой информации. Об этом заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, передает РИА Новости.

«Да, они готовятся [к конфликту с Россией], что очень печально. Мне непонятно, к чему это все идет. Я пытался сказать им, что Россия не собирается ни на кого нападать, это все пропаганда, но все стало еще хуже, когда СМИ создали этот нарратив, запугали и внушили страх», — сказал политик.

Туртиайнен добавил, что он приезжал в Россию и публиковал кадры жизни оттуда, чтобы опровергнуть западную дезинформацию. Однако финны в социальных сетях начали обвинять его во лжи, из-за чего бывший депутат выразил сожаление.

Ранее Ано Туртиайнен, который переехал в Россию, заявил, что планирует получить российское гражданство и построить новую жизнь в стране. Он добавил, что каждый день немного учит русский язык.

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