Зеленский пожаловался на ракетный удар по Киеву

Зеленский пожаловался, что ПВО Киева сбила только одну ракету

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Киева сбили только одну ракету. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить», — написал политик.

Зеленский также посетовал, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой ракет для комплексов Patriot. По его словам, их недостаточно для городских средств ПВО.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 августа Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.