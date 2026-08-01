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11:26, 1 августа 2026 (обновлено: 11:45, 1 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский пожаловался на ракетный удар по Киеву

Зеленский пожаловался, что ПВО Киева сбила только одну ракету
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Danylo Antoniuk / AP

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Киева сбили только одну ракету. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить», — написал политик.

Зеленский также посетовал, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой ракет для комплексов Patriot. По его словам, их недостаточно для городских средств ПВО.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 августа Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

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