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11:35, 1 августа 2026 (обновлено: 11:42, 1 августа 2026)Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал посылать матом дающих один вид советов людей

Блогер Лебедев призвал посылать людей, которые дают советы о том, как жить
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал посылать матом людей, которые дают один вид советов. Об этом он заявил в выпуске шоу «Ответошная», доступном на платформе «VK Видео».

«Самое главное — не пользоваться никакими упрощенными моделями. Когда кто-то говорит, что надо жить вот так вот, то этот человек может пойти со своим мнением ***», — заявил блогер.

Лебедев также подчеркнул, что окружающие никогда не будут честно говорить о том, что ими движет и каким ресурсами они располагают, поэтому им не следует безоговорочно доверять.

Ранее Лебедев рассказал, каких людей считает самыми опасными для будущего России. По его мнению, стране вредят те, кто отказывается от вакцинации.

До этого Лебедев раскрыл отношение к журналистке Ксении Собчак. Он заявил, что считает ее самой успешной представительницей профессии в России.

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