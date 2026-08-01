Эксперт заявил о максимальном напряжении в энергетике Киева

Энергетический эксперт Игнатьев: Энергетика Киева в режиме максимального напряжения

Энергетика Киева в режиме максимального напряжения. Об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев, его слова приводит издание «Страна.ua».

В ночь на 1 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

По данным издания, ночью в том числе была атакована энергетическая инфраструктура. Как заявил Игнатьев, энергетика столицы находится в режиме максимального напряжения.

Также ряд столичных пабликов сообщил о перебоях со светом и с водой в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Киева сбили только одну ракету. Он также посетовал, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой ракет для комплексов Patriot. По его словам, их недостаточно для городских средств ПВО.