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12:30, 1 августа 2026Экономика

Маск описал крупнейшие мировые экономики словами «на пути к вымиранию»

Маск: Крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию
Вячеслав Агапов

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию. Таким словами описал их состояние американский бизнесмен Илон Маск.

На странице в соцсети X основатель Tesla и Space X прокомментировал опубликованную газетой Financial Times (FT) статистику ООН по коэффициенту рождаемости в крупнейших экономиках мира. По данным издания, во Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и США с 1950-х годов наблюдается падение рождаемости.

«В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость... Они давно движутся к вымиранию», — констатировал Маск.

Весной Илон Маск проиграл судебный процесс против OpenAI и ее руководителей, на котором он добивался возвращения компании к статусу некоммерческой организации, в том числе используя аргумент о «Терминаторе».

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