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12:34, 1 августа 2026 (обновлено: 12:38, 1 августа 2026)Силовые структуры

Москвичку наказали арестом за пьяную езду на электросамокате

Московский суд арестовал катавшуюся на электросамокате пьяной девушку
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: YuryKara / Shutterstock / Fotodom  

Измайловский районный суд города Москвы наказал жительницу столицы за катание на электросамокате в состоянии опьянения. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы

Москвичку Марию Дегтереву остановил сотрудник Госавтоинспекции 26 июля, когда она в ночное время ехала по Измайловскому шоссе на электросамокате без регистрационных знаков. Дегтереву заподозрили в алкогольном опьянении — задержанная отказалась проходить медосвидетельствование, за что позже суд назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток.

Уточняется, что 1 августа Измайловский районный суд города Москвы оставил без изменения постановление мирового судьи о назначении Дягтеревой наказания. В материале говорится, что она была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ.

В заметке уточняется, что сотрудник Госавтоинспекции обнаружил у задержанной признаки опьянения — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи. Мария Дегтерева на предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения ответила отказом.

В конце июля стало известно, что Останкинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток молодого жителя Санкт-Петербурга с фамилией Маяковский. В сообщении говорится, что петербуржец рвал цветы с клумбы на Бутырской улице, ругался матом и приставал к прохожим.

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