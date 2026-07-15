Артемий Лебедев раскрыл отношение к Собчак

Артемий Лебедев назвал Ксению Собчак самой успешной журналисткой России

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал телеведущую Ксению Собчак умницей и самой успешной журналисткой в стране. Об этом он заявил в видео с обзором новостей, выложенном в «VK Видео».

«Ксения Собчак — потрясающе умная, красивая девушка, которой удается много лет оставаться всегда впереди, которая всегда востребована, у которой стопроцентная узнаваемость, у которой всегда успешные проекты», — раскрыл Лебедев отношение к журналистке.

По словам блогера, у Собчак хорошее журналистское чутье, благодаря которому она находит интересных гостей для интервью. Кроме того, дизайнер счел, что ей удается сочетать стиль и нахождение в интеллектуальных трендах.

Ранее Собчак ответила блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который заявил, что ее критикуют люди с разной политической позицией. Журналистка согласилась с этим.