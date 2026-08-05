Эффект от легализации обращения криптовалют оценили

Экономист Капштык: Легализация оборота криптовалюты является шагом вперед

Криптовалюта имеет обращение в стране через серые схемы и зарубежные счета, поэтому легализация является шагом вперед, рассказал юрист-экономист Юрий Капштык. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Цифровые валюты признаются имуществом, вводятся требования к их обороту, а также предусматривается судебная защита прав вне зависимости от предварительного декларирования.

«То, что сейчас идет легализация и фактически обналичивание, переход в открытый оборот, в определенной степени это и прозрачность экономики, прозрачность бизнеса как предпринимателей, так и юридических лиц. Плюс ко всему это дополнительное включение в реестр, а значит и соответствующие налоги. Поэтому это шаг вперед, тем более что уже фактически мировая экономика показала, что как бы ни было, но это все-таки существующая валюта», — объяснил эксперт.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к легализации криптовалюты. Половина респондентов (52 процента) ответили, что не пользуются этим инструментом и поэтому не понимают, как легализация отразится на их жизни.

Полный запрет майнинга в десяти субъектах страны ввели год назад. Еще в трех регионах добычу криптовалют запретили частично. Однако эта мера привела к высвобождению лишь около 400 мегаватт мощности.