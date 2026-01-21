Эффект запрета майнинга в России назвали незначительным

Запрет майнинга криптовалют не оказал значимого эффекта для энергетики России. Незначительным его влияние назвал глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, его слова приводит РИА Новости.
Полный запрет майнинга в 10 субъектах страны ввели год назад. Еще в трех регионах добычу криптовалют запретили частично. Однако эта мера привела к высвобождению лишь около 400 мегаватт мощности.
Изначально запрет на майнинг объясняли необходимостью стабилизировать работу энергосистемы. Эти меры позволили снизить нагрузку на энергетику Сибири и избежать веерных отключений во время холодного сезона, пояснили в Минэнерго.
В декабре 2025 года ведомство заявило, что в Бурятии и Забайкальском крае запрет на майнинг станет круглогодичным. До этого на юге регионов он был запрещен только зимой.