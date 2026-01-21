Реклама

Экономика
11:55, 21 января 2026

Эффект запрета майнинга в России назвали незначительным

Шульгинов: Запрет майнинга не оказал значимого эффекта для энергетики России
Вячеслав Агапов

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Запрет майнинга криптовалют не оказал значимого эффекта для энергетики России. Незначительным его влияние назвал глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, его слова приводит РИА Новости.

Полный запрет майнинга в 10 субъектах страны ввели год назад. Еще в трех регионах добычу криптовалют запретили частично. Однако эта мера привела к высвобождению лишь около 400 мегаватт мощности.

Изначально запрет на майнинг объясняли необходимостью стабилизировать работу энергосистемы. Эти меры позволили снизить нагрузку на энергетику Сибири и избежать веерных отключений во время холодного сезона, пояснили в Минэнерго.

В декабре 2025 года ведомство заявило, что в Бурятии и Забайкальском крае запрет на майнинг станет круглогодичным. До этого на юге регионов он был запрещен только зимой.

