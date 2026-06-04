Москвичей предупредили о ливнях и грозах

Синоптик Леус: Ливни и грозы обрушатся на Москву 4 июня после полудня

Ливни и грозы обрушатся на Москву в четверг, 4 июня. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Такие осадки ожидаются в столице после полудня, уточнил синоптик. Причиной станет влияние малоактивного фронтального раздела. «Он сделает атмосферу неустойчивой, и в послеполуденные часы в небе появятся кучево-дождевые облака, местами ливни, прогремят грозы», — пояснил Леус.

При этом в Москве будет достаточно тепло — воздух днем прогреется до плюс 23-25 градусов Цельсия. Это на 2-3 градуса выше климатической нормы, подчеркнул метеоролог.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что летняя погода продержится в Москве до конца текущей недели. В конце рабочей недели днем воздух начнет прогреваться до плюс 24-26 градусов в Москве и плюс 22-27 градусов по области, рассказала синоптик.