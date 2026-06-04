ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:09, 4 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили о ливнях и грозах

Синоптик Леус: Ливни и грозы обрушатся на Москву 4 июня после полудня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ливни и грозы обрушатся на Москву в четверг, 4 июня. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Такие осадки ожидаются в столице после полудня, уточнил синоптик. Причиной станет влияние малоактивного фронтального раздела. «Он сделает атмосферу неустойчивой, и в послеполуденные часы в небе появятся кучево-дождевые облака, местами ливни, прогремят грозы», — пояснил Леус.

При этом в Москве будет достаточно тепло — воздух днем прогреется до плюс 23-25 градусов Цельсия. Это на 2-3 градуса выше климатической нормы, подчеркнул метеоролог.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что летняя погода продержится в Москве до конца текущей недели. В конце рабочей недели днем воздух начнет прогреваться до плюс 24-26 градусов в Москве и плюс 22-27 градусов по области, рассказала синоптик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму, есть погибший и раненые. Что известно об ударе?

    Роберт Паттинсон пожаловался на раскритиковавших его фигуру в «Бэтмене» хейтеров

    На ПМЭФ рассказали про «мир без правил»

    Глава «Газпром-медиа» раскрыл влияние популярного сериала на российский город

    Москвичей предупредили о ливнях и грозах

    В Киеве раздались взрывы

    Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане

    Россиянин расправился с парализованной матерью

    НАСА объяснило потерю MAVEN

    Россиянин с четвертой стадией рака потратил миллионы на причитавшиеся бесплатно лекарства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok