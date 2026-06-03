Москвичам назвали сроки летней погоды

Синоптик Позднякова: Летняя погода продержится в Москве до конца недели

Летняя погода продержится в Москве и области до конца ближайшей недели. О сроках потепления рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

«В ближайшие пять-семь дней нас ждет настоящая летняя погода. В отдельные дни возможны кратковременные дожди, но они будут в основном очень локальными», — заявила синоптик.

По ее словам, минимальная температура в столице составит плюс 13-15 градусов, а по региону — плюс 10-15 градусов. В конце рабочей недели днем воздух начнет прогреваться до плюс 24-26 градусов в Москве и плюс 22-27 градусов по области. К понедельнику, 8 июня, температура может достичь плюс 28 градусов. На следующей неделе осадки окончательно прекратятся.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Москву вернется 30-градусная жара.