ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:25, 3 июня 2026Экономика

Москвичам назвали сроки летней погоды

Синоптик Позднякова: Летняя погода продержится в Москве до конца недели
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Летняя погода продержится в Москве и области до конца ближайшей недели. О сроках потепления рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

«В ближайшие пять-семь дней нас ждет настоящая летняя погода. В отдельные дни возможны кратковременные дожди, но они будут в основном очень локальными», — заявила синоптик.

По ее словам, минимальная температура в столице составит плюс 13-15 градусов, а по региону — плюс 10-15 градусов. В конце рабочей недели днем воздух начнет прогреваться до плюс 24-26 градусов в Москве и плюс 22-27 градусов по области. К понедельнику, 8 июня, температура может достичь плюс 28 градусов. На следующей неделе осадки окончательно прекратятся.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Москву вернется 30-градусная жара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрывать, бить, топить». В России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. Москва выступила с заявлением

    Роднина порассуждала о Санкт-Петербурге в качестве спортивной столицы России

    В Германии выразили уверенность в восстановлении «Северных потоков»

    В Польше потребовали отменить присвоение одной из частей ВСУ имени «героев УПА»

    Названы истинные намерения Британии по Украине

    ЕС раскрыл ожидания от России на переговорах

    Нападение медведя на мужчину попало на видео

    Россиянам раскрыли секрет здоровых сосудов

    Захарова оценила обещания Запада Армении

    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok