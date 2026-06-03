Синоптик Ильин: В начале июля в Москву вернется 30-градусная жара

В начале июля в Москву и область может вернуться 30-градусная жара. О погоде в следующем месяце рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По словам специалиста, в середине третьей декады июня температура воздуха в столичном регионе может опуститься ниже 20 градусов тепла, однако похолодание продлится всего один или два дня. В конце июня-начале июля жара вернется: столбики термометров поднимутся до плюс 25-плюс 30 градусов.

Ильин добавил, что уровень осадков в июне ожидается в пределах нормы. «В отдельные дни возможны дожди с грозами. Другие опасные явления, такие как град — это прерогатива краткосрочных прогнозов», — заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что 4 и 5 июня на Москву обрушится гроза.