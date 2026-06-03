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15:56, 3 июня 2026Экономика

Москвичам назвали время прихода грозовых дождей

Синоптик Шувалов: Грозовые дожди обрушатся на Москву 4 и 5 июня
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Грозы обрушатся на Москву уже в ближайшие дни. Своим прогнозом с изданием RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода на этой неделе будет стабильной, поскольку активные циклоны в данный момент находятся далеко от столичного региона. Однако уже в конце рабочей недели в мегаполисе пройдут дожди с грозами. Осадки, по данным синоптика, выпадут в четверг и пятницу, 4-5 июня. Температура при этом сохранится на уровне плюс 21-24 градусов. Аналогичные показатели Шувалов ожидает и на выходных — в субботу и воскресенье воздух, вероятно, прогреется до плюс 22-24 градусов, заявил метеоролог.

Июльскую жару в предстоящий уикенд прогнозирует в Москве и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предполагает, что в воскресенье столбики столичных термометров могут подняться еще выше, до плюс 27 градусов.

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