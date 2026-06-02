19:22, 2 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали июльскую жару на выходных

Синоптик Тишковец: 6-7 июня в Москве потеплеет до июльских 22-25 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Предстоящие выходные обрадуют москвичей по-настоящему июльской жарой. О погоде в уикенд в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду, 3 июня, температура в столице наконец вернется к климатической норме. С небольшим опозданием воздух в Москве прогреется до июньских плюс 20-23 градусов. Пройдя экватор недели, погода станет неустойчивой, возобновятся дожди с грозами, но будут кратковременными. Температура при этом не опустится ниже плюс 20 градусов днем и плюс 9-14 градусов ночью.

6 и 7 июня, по прогнозам синоптика, столбики термометров в столице поднимутся до отметки плюс 22-25 градусов.

27-градусное тепло в воскресенье обещает москвичам синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. На следующей же неделе среднесуточные значения температуры обгонят климатическую норму на один-два градуса, и такая тенденция сохранится до середины июня.

