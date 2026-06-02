Турист упал с высоты шести метров на курорте Европы незадолго до свадьбы и впал в кому

Турист упал с высоты шести метров и впал в кому на Канарах в первый день отдыха

Британский турист упал с высоты шести метров на курорте Европы незадолго до своей свадьбы и впал в кому. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что трагедия произошла в первый день отдыха мужчины на острове Лансароте на Канарах. 25-летний Дэн Бевис отправился туда на мальчишник. Всего через два часа после того, как он оставил вещи в отеле и выпил две пинты пива в баре, он упал со стены высотой в шесть метров. Из-за сильного удара об асфальт он получил черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Его друг незамедлительно вызвал скорую.

Медики доставили Бевиса в больницу и ввели в кому. Его невеста, 27-летняя Кристи Элвинс, вылетела на курорт с их сыном.

