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21:24, 2 июня 2026Мир

Россия ввела санкции против представителей британских СМИ

Россия ввела санкции против пятерых представителей журналистского сообщества Британии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Россия ввела санкции против пятерых представителей британского журналистского сообщества за «тиражирование клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России». Об этом указано в заявлении МИД РФ.

«Ниже следует список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию: Александр Браудер, автор содержащего дезинформацию доклада института "Общество Генри Джексона"; Кэтрин Бэлтон, журналистка газеты "Вашингтон Пост"; Элис Мэри Лафер, управляющий директор компании "Committed to Good"; Ричард Николас Уэстбери, председатель совета директоров "Chelsea Group"; Ричард Холмс, журналист британского издания "I"», — указано в сообщении.

Отмечается, что в список вошли и руководители компаний, которые подбирают кадры для Украины «под предлогом реализации псевдогуманитарных проектов». МИД также призвал Лондон отказаться от агрессивных шагов против России и от поддержки режима украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Великобритания объявила о «самом жестком» санкционном ударе по России. Лондон ввел санкции в отношении 49 человек, которые сотрудничали с Агентством социального проектирования. Отмечается, что агентство финансировалось властями России для проведения кампаний, которые Британия характеризует как «вводящую в заблуждение пропаганду».

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