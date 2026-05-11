23:00, 11 мая 2026

Великобритания объявила о «самом жестком» санкционном ударе по России

Великобритания заявила о вводе «одних из самых жестких» санкций против России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Robert / Reuters

Великобритания ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что меры представляют собой одни из самых жестких, которые страна когда-либо вводила против Москвы. «Этот последний пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны», — говорится в сообщении.

Лондон ввел санкции в отношении 49 человек, которые сотрудничали с Агентством социального проектирования (АСП), — авторов, переводчиков и видеооператоров. Отмечается, что агентство финансировалось властями России для проведения кампаний, которые Британия характеризует как «вводящую в заблуждение пропаганду».

Ранее стало известно, что под новые санкции Евросоюза (ЕС) попали Нахимовское военно-морское училище и детский лагерь «Орленок». В санкционный список внесли также Всероссийский детский центр «Алые паруса» в Евпатории.

