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23:34, 4 августа 2026 (обновлено: 23:37, 4 августа 2026)Россия

При ударе ВСУ по российскому региону пострадали люди

Оперштаб: Три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, три человека пострадали. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram.

По его данным, в результате удара FPV-дрона по частному дому в поселке Октябрьский пострадали мужчина и женщина, у них диагностировали акубаротравмы.

Помимо этого, при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка был ранен мужчина. Его доставили в больницу с осколочными ранениями плеча и спины. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили в сторону России более трехсот дронов. Под удары попали Белгородская, Курская, Брянская, Калужская, Орловская, Тульская области, а также Московский регион.

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