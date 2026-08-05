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00:12, 5 августа 2026Путешествия

Российские туристы переночевали в африканском лесу

Российские туристы заблудились в лесу на Сейшелах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские туристы заблудились на Сейшельских островах и провели там ночь. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, российские туристы Ангелина и Антон посетили экскурсию в районе Анс-Мажор. После прогулки они не успели вернуться к месту отправления и решили пройти через лес, где заблудились.

Поиски россиян велись 10 часов и завершились утром следующего дня. Местные власти отметили, что данная операция стала самой масштабной за всю историю Сейшельских островов.

Ранее покоривший все восьмитысячники мира альпинист пропал на горе в Пакистане вместе с группой.

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