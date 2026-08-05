Российские туристы заблудились в лесу на Сейшелах

Российские туристы заблудились на Сейшельских островах и провели там ночь. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, российские туристы Ангелина и Антон посетили экскурсию в районе Анс-Мажор. После прогулки они не успели вернуться к месту отправления и решили пройти через лес, где заблудились.

Поиски россиян велись 10 часов и завершились утром следующего дня. Местные власти отметили, что данная операция стала самой масштабной за всю историю Сейшельских островов.

Ранее покоривший все восьмитысячники мира альпинист пропал на горе в Пакистане вместе с группой.

