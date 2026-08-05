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01:09, 5 августа 2026 (обновлено: 01:26, 5 августа 2026)Экономика

Раскрыты детали новых санкций ЕС против России

«Известия»: ЕС может принять 22-й пакет санкций против России к середине октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alicia Windzio / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) хочет успеть принять 22-й пакет санкций против России к середине октября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По словам одного из них, новые меры будут сфокусированы в основном на борьбе с обходом уже действующих санкций, поэтому новых масштабных ограничений, вероятно, не будет. «Опыт показал, что вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру», — отметил собеседник издания.

Уточняется, что Еврокомиссия (ЕК) сейчас занимается подготовкой нового санкционного пакета, на рассмотрение Совета ЕС он еще не поступал. Источник сообщил, что планируется завершить все процедуры до 12 октября, но это может произойти и раньше.

23 июля Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России. Он стал крупнейшим за последнее время. Рестрикции ввели в отношении 170 организаций и 48 физических лиц, заморозили активы и запретили предоставлять средства 94 банкам и 33 крупным кредитно-финансовым организациям в России.

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