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01:28, 5 августа 2026 (обновлено: 01:30, 5 августа 2026)Мир

На Западе обратили внимание на новый подход Зеленского к России

Полковник Рейснер: Зеленский теперь требует перемирия, а не возврата территорий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ian Davidson / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский перестал настаивать на возврате территорий и начал требовать перемирия в преддверии суровой зимы. На это обратил внимание военный эксперт, полковник Генерального штаба ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкому телеканалу N-TV.

По его словам, грядущая зима для Украины будет гораздо тяжелее предыдущей, поскольку она не в состоянии производить достаточно электроэнергии из-за российских ударов по инфраструктуре.

«Именно по этой причине Киев <…> отказался от прежних максимальных требований. Речь уже не идет о возвращении территорий. Зеленский требует лишь перемирия», — отметил эксперт.

Он также высказался о ходе боевых действий, указав, что российские войска теснят украинских военных по всему фронту.

Ранее Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер заявил, что для Украины заключить перемирие завтра будет лучше, чем «воевать 10-20 лет ради победы».

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