На Западе обратили внимание на новый подход Зеленского к России

Президент Украины Владимир Зеленский перестал настаивать на возврате территорий и начал требовать перемирия в преддверии суровой зимы. На это обратил внимание военный эксперт, полковник Генерального штаба ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкому телеканалу N-TV.
По его словам, грядущая зима для Украины будет гораздо тяжелее предыдущей, поскольку она не в состоянии производить достаточно электроэнергии из-за российских ударов по инфраструктуре.
«Именно по этой причине Киев <…> отказался от прежних максимальных требований. Речь уже не идет о возвращении территорий. Зеленский требует лишь перемирия», — отметил эксперт.
Он также высказался о ходе боевых действий, указав, что российские войска теснят украинских военных по всему фронту.
Ранее Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер заявил, что для Украины заключить перемирие завтра будет лучше, чем «воевать 10-20 лет ради победы».