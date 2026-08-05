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01:58, 5 августа 2026Мир

Пентагон назвал число пострадавших в конфликте с Ираном американских военных

Пентагон заявил о 687 раненых американских военных в конфликте с Ираном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Общее количество раненых американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном составило 687. Такое число назвало РИА Новости на основе анализа данных Пентагона.

В частности, в ходе операции «Эпическая ярость», о завершении которой администрация президента США Дональда Трампа сообщила 5 мая, пострадали 417 военнослужащих. Еще 270 бойцов были ранены в ходе начавшейся 7 июля новой серии операций против Ирана.

Ранее сообщалось, что США за пять месяцев конфликта с Ираном израсходовали практически весь запас высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и значительную часть новых Precision Strike Missiles (PrSM). В то же время представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что американская армия остается самой мощной в мире и располагает всем необходимым для выполнения задач.

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